PSOE y Ayuntamiento de Calañas se movilizan contra la eliminación del Grado Básico de Informática

El PSOE de Huelva y el equipo de Gobierno socialista del Ayuntamiento de Calañas han respaldado las protestas de la comunidad educativa contra la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el Ciclo Formativo de Grado Básico de Informática del IES Diego Macías a partir del curso 2026/2027.

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, y el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, participaron en la concentración convocada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ‘El Morante’ a las puertas del centro educativo para reclamar la continuidad de estos estudios.

Montiel denunció que la medida supone un nuevo golpe a la educación pública y aseguró que no se trata de un caso aislado. “Es una cuestión de modelo y del modus operandi habitual del PP y de la Junta de Andalucía de eliminar y asfixiar lo público”, afirmó, al tiempo que advirtió de que muchos jóvenes del entorno se verán obligados a desplazarse a otros municipios para continuar su formación.

Por su parte, el alcalde de Calañas calificó la decisión de “profundamente injusta” y recordó que el instituto presta servicio no solo a estudiantes del municipio, sino también a jóvenes de La Zarza-Perrunal, El Cerro de Andévalo, Valdelamusa, San Telmo y Cueva de la Mora.

Carrasco reclamó a la Junta que paralice la supresión del ciclo y garantice su continuidad el próximo curso. “Es fundamental que se priorice la igualdad de oportunidades y la lucha contra la despoblación, algo imposible de lograr si nos quitan las herramientas educativas básicas”, señaló.

Los socialistas consideran que la eliminación de esta oferta formativa deja al municipio y a buena parte de la comarca sin alternativas públicas de formación profesional, por lo que han anunciado que continuarán apoyando las reivindicaciones de la comunidad educativa para intentar revertir la decisión.