Manuel Andrés González entra en la Mesa del Parlamento andaluz como vicepresidente tercero

El presidente provincial del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha sido elegido este jueves vicepresidente tercero del Parlamento de Andalucía durante la sesión constitutiva de la nueva legislatura autonómica.

El dirigente onubense formará parte de la Mesa del Parlamento, el órgano encargado de dirigir y organizar el funcionamiento de la Cámara andaluza, junto al presidente, Jesús Aguirre; la vicepresidenta primera, Ana María Mestre; y el vicepresidente segundo, Fernando López Gil.

González obtuvo 20 votos en la elección celebrada durante la sesión inaugural del Parlamento, convirtiéndose así en uno de los representantes con mayor responsabilidad institucional de la comunidad autónoma.

Con este nombramiento, el PP mantiene la fórmula de representación utilizada en la anterior legislatura y sitúa nuevamente a un dirigente onubense en uno de los puestos de dirección de la Cámara andaluza.

La elección supone además un importante respaldo político para Manuel Andrés González, que compatibilizará esta nueva responsabilidad institucional con la presidencia provincial del Partido Popular de Huelva.

La Mesa del Parlamento es el órgano encargado de ordenar los trabajos parlamentarios, dirigir los debates y garantizar el correcto funcionamiento de la actividad legislativa, por lo que sus miembros desempeñan un papel clave en el desarrollo de la legislatura andaluza.