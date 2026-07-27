Amor por Huelva denuncia una plaga de ratas en Rociana

Amor por Huelva – Huelva Existe ha denunciado públicamente la proliferación de ratas en distintos puntos de Rociana del Condado y ha exigido al Ayuntamiento una actuación inmediata para erradicar una situación que, a su juicio, supone un riesgo para la salud pública.

La formación asegura que la presencia de roedores afecta a espacios tan sensibles como la piscina municipal, varias calles del municipio y el cementerio, calificando de "inadmisible" que los vecinos tengan que convivir con esta situación.

Según indica el comunicado, el episodio registrado en la piscina municipal, donde el recinto tuvo que adelantar su cierre por la presencia de ratas, es la muestra más visible de un problema que, aseguran, los vecinos vienen denunciando desde hace tiempo.

Por ello, Amor por Huelva – Huelva Existe reclama al alcalde y al equipo de gobierno que actúen "de manera inmediata" y solicita también la colaboración del presidente de la Diputación de Huelva para que se adopten con urgencia las medidas necesarias que permitan acabar con la plaga.

La formación considera que no son suficientes actuaciones puntuales y defiende la puesta en marcha de un plan integral de desratización, limpieza y control de plagas, acompañado de un seguimiento permanente para evitar que el problema vuelva a repetirse.

Asimismo, recuerda que los vecinos "pagan sus impuestos y tienen derecho a disfrutar de unas instalaciones públicas y unas calles limpias, seguras y en condiciones higiénicas adecuadas", insistiendo en que la salud pública debe ser una prioridad.

Finalmente, Amor por Huelva – Huelva Existe asegura que continuará denunciando cualquier situación que, a su juicio, ponga en peligro la salud, la seguridad o la calidad de vida de los vecinos de Rociana del Condado, al tiempo que reclama una respuesta urgente por parte de las administraciones competentes.