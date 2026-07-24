VOX exige un plan contra los botellones en el antiguo Colombino

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una iniciativa para reclamar la puesta en marcha de un plan urgente que acabe con los botellones ilegales que, según denuncia la formación, se celebran cada fin de semana en la plaza del antiguo Estadio Colombino y afectan a la convivencia en el barrio de Isla Chica.

El portavoz municipal de VOX, Wenceslao Font, asegura que el partido ha recibido numerosas quejas de vecinos que denuncian que estas concentraciones se prolongan desde primeras horas de la noche hasta la madrugada, impidiendo el descanso de las familias de la zona.

Según trasladan los residentes, el consumo de alcohol en la vía pública va acompañado de música a elevado volumen, gritos, comportamientos incívicos y suciedad, con acumulación de botellas, cristales y residuos en un espacio frecuentado por familias y menores.

VOX sostiene que, pese a las llamadas a la Policía Local y las denuncias presentadas ante el Ayuntamiento, el problema persiste. Según la formación, las intervenciones policiales resultan insuficientes, ya que los participantes abandonan el lugar de forma temporal y regresan una vez finaliza la presencia de los agentes.

Font considera que el Ayuntamiento debe garantizar el derecho al descanso y a la seguridad de los vecinos y afirma que las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, como la mejora del alumbrado o el cierre nocturno de otro espacio cercano, no han solucionado el problema, sino que lo han desplazado a la plaza del antiguo Estadio Colombino.

Por ello, VOX propone un plan integral que incluya un refuerzo de la presencia policial durante las horas de mayor afluencia, medidas preventivas y disuasorias, la aplicación efectiva de sanciones a quienes incumplan la normativa, la limpieza inmediata de la zona tras cada incidencia y otras actuaciones que permitan recuperar este espacio público para el uso de los vecinos.

A través de esta iniciativa, la formación pregunta al equipo de Gobierno qué medidas concretas tiene previsto adoptar para erradicar estos botellones y garantizar la seguridad, la salubridad y la convivencia en la zona.