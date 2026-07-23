El PSOE reclama un plan extraordinario de limpieza y la licitación urgente del nuevo contrato

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva defenderá en el Pleno del próximo 28 de julio una moción en la que reclama la puesta en marcha urgente de un Plan Extraordinario de Limpieza y exige al equipo de Gobierno la licitación inmediata del nuevo contrato del servicio, caducado desde diciembre de 2024.

La iniciativa también plantea el desarrollo de campañas permanentes de concienciación ciudadana y la creación de un sistema público de evaluación y seguimiento del estado de la limpieza en la ciudad.

La viceportavoz socialista, María Teresa Flores, ha criticado que el Gobierno de Pilar Miranda acumule "tres años de anuncios incumplidos" sobre el nuevo contrato de limpieza, asegurando que Huelva vive "el día de la marmota" porque, según sostiene, el Ejecutivo municipal anuncia periódicamente su inminente licitación sin que esta llegue a materializarse.

Flores ha afirmado que el contrato actualmente en vigor resulta insuficiente para responder a las necesidades de la ciudad y ha denunciado el deterioro del servicio, con suciedad acumulada en calles, plazas y acerados. En este sentido, ha defendido la necesidad de reforzar la limpieza mediante agua a presión, maquinaria especializada y productos desengrasantes para eliminar la suciedad incrustada.

La edil socialista ha asegurado además que la mejora del servicio debe ir acompañada de campañas de sensibilización para fomentar el cuidado del espacio público, una labor que, a su juicio, el Ayuntamiento no ha desarrollado durante el actual mandato.

En la moción, el PSOE propone aprovechar los meses de verano para ejecutar un plan intensivo de limpieza que permita actuar en las zonas con mayor acumulación de suciedad sin afectar al servicio ordinario, al considerar que la menor actividad en la ciudad facilita este tipo de intervenciones.

La formación concluye reclamando al equipo de Gobierno que agilice la adjudicación del nuevo contrato de limpieza y adopte medidas inmediatas para mejorar el estado de las calles de la capital.