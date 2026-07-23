VOX reclama un plan para reparar los alcorques deteriorados de Huelva

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha reclamado al equipo de Gobierno la puesta en marcha de un plan específico para reparar los numerosos alcorques que, según denuncia, permanecen descubiertos, deteriorados o con importantes desniveles en distintos puntos de la ciudad.

El portavoz de la formación, Wenceslao Font, ha asegurado que la conservación del viario público es una de las principales obligaciones del Ayuntamiento, tanto para garantizar la seguridad de los peatones como para asegurar una ciudad plenamente accesible.

VOX sostiene que, aunque existen zonas donde los alcorques están protegidos mediante rejillas, grava u otros sistemas que facilitan el tránsito, en muchas calles de la capital estos elementos presentan un estado deficiente que supone un riesgo para quienes circulan por las aceras.

Según Font, esta situación resulta especialmente preocupante en aceras estrechas, zonas con gran afluencia de peatones y recorridos utilizados habitualmente por personas mayores, personas con movilidad reducida o familias con carritos infantiles, al incrementar el riesgo de tropiezos y caídas.

La formación considera además que el mal estado de estos elementos urbanos no solo perjudica la imagen de la ciudad, sino que también podría derivar en responsabilidades patrimoniales para el Ayuntamiento en caso de accidentes.

Por ello, VOX propone identificar los alcorques que presentan un mayor riesgo y elaborar un programa progresivo de actuaciones que permita mejorar la seguridad y la accesibilidad de las aceras, compatibilizando estas intervenciones con la conservación del arbolado urbano.

La iniciativa será trasladada al próximo Pleno municipal mediante una pregunta al equipo de Gobierno para conocer si el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha un plan específico que dé solución a esta problemática.