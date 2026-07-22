Berta Centeno, nueva delegada del Gobierno andaluz en Huelva

El PP de Huelva ha valorado el nombramiento de Berta Centeno como nueva delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, una designación aprobada este martes por el Consejo de Gobierno.

El presidente provincial del partido, Manuel Andrés González, ha destacado la experiencia de Centeno en la gestión pública y su conocimiento de la realidad onubense, subrayando que afronta esta nueva responsabilidad tras haber sido parlamentaria andaluza desde 2022, además de gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva y concejala del Ayuntamiento de Huelva entre 2015 y 2019.

González ha señalado que la nueva delegada trabajará en defensa de los intereses de la provincia y de sus municipios desde el Gobierno andaluz.

Asimismo, el dirigente popular ha agradecido la labor desarrollada por José Manuel Correa al frente de la Delegación del Gobierno de la Junta en Huelva durante la anterior legislatura, destacando su trabajo de coordinación institucional y su atención a los ayuntamientos de la provincia.

El presidente del PP onubense ha indicado además que Correa continuará asumiendo nuevas responsabilidades dentro del Gobierno andaluz, aunque sin concretar cuáles serán sus próximas funciones.