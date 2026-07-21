VOX llevará al Pleno una propuesta para agilizar las licencias de obra

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva defenderá en el próximo Pleno una iniciativa para reclamar al equipo de Gobierno la adopción de medidas que permitan agilizar la concesión de licencias urbanísticas y cumplir con el plazo máximo de tres meses que establece la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

El portavoz de la formación, Wenceslao Font, aseguró este martes que la falta de vivienda constituye uno de los principales problemas de la capital y atribuyó parte de esta situación a la demora en la tramitación de las licencias de obra.

Según expuso, los plazos para obtener una licencia de obra nueva oscilan actualmente entre los nueve y los dieciocho meses, llegando incluso a alcanzar los 26 meses en algunos casos, pese a que la normativa andaluza fija un plazo máximo de tres meses una vez presentada toda la documentación necesaria.

Font señaló que esta situación ha sido trasladada a VOX por constructores, promotores y profesionales del sector, quienes, según indicó, denuncian el perjuicio económico que generan estos retrasos. En este sentido, afirmó que, en ocasiones, la obtención de la licencia tarda tanto o más que la propia ejecución de las viviendas, lo que incrementa los costes de las promociones, retrasa la incorporación de nuevos inmuebles al mercado y termina repercutiendo en el precio final de la vivienda.

La iniciativa que defenderá el grupo municipal propone revisar los procedimientos administrativos relacionados con la concesión de licencias urbanísticas, simplificar la normativa en aquellos aspectos que sea posible, reforzar los servicios técnicos con más medios humanos y materiales e impulsar herramientas digitales que permitan agilizar y hacer más transparente la tramitación.

Asimismo, la propuesta insta al equipo de Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que el Ayuntamiento pueda cumplir de forma habitual con el plazo legal de tres meses en la resolución de las licencias urbanísticas, con el objetivo de favorecer la construcción de nuevas viviendas, atraer inversiones y contribuir a mejorar el acceso a la vivienda en la ciudad.