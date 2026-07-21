Gabriel Cruz destaca la reforma educativa del Gobierno

El diputado nacional del PSOE por Huelva, Gabriel Cruz, ha defendido este lunes la reforma de la Ley Orgánica de Educación que tramita actualmente el Congreso de los Diputados, una iniciativa con la que el Gobierno de España pretende reducir de forma progresiva el número de alumnos por aula y mejorar tanto la calidad educativa como las condiciones del profesorado.

En una comparecencia ante los medios, Cruz aseguró que la educación constituye uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar y subrayó que, además de formar profesionalmente a los estudiantes, "forma personas en valores, respeto, igualdad, tolerancia y espíritu democrático".

El parlamentario explicó que el proyecto de ley contempla la mayor reducción de ratios de las últimas décadas, con el objetivo de alcanzar un máximo de 20 alumnos por aula en Educación Infantil, 22 en Primaria, 25 en Educación Secundaria Obligatoria y 30 en Bachillerato. Además, prevé reforzar la atención en el primer ciclo de Infantil, estableciendo una menor proporción de niños por educador.

Según Cruz, esta reducción permitirá ofrecer una atención más personalizada al alumnado, detectar con mayor facilidad dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales, mejorar la convivencia en las aulas y aumentar el rendimiento académico. Asimismo, sostuvo que la medida beneficiará al profesorado al reducir la carga burocrática, favorecer un mejor seguimiento individual de los estudiantes y mejorar la relación con las familias.

El diputado socialista destacó que la implantación de estas medidas será progresiva entre 2027 y 2030, al tratarse de una reforma estructural del sistema educativo.

Durante su intervención, Gabriel Cruz dirigió también sus críticas al Gobierno andaluz, al considerar que la Junta ha gestionado la disminución de la natalidad cerrando unidades educativas en lugar de aprovechar esa circunstancia para reducir el número de alumnos por clase.

En este sentido, reclamó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que aplique la futura normativa y "esté a la altura" de la reforma impulsada por el Ejecutivo central, evitando, según afirmó, obstaculizar políticas públicas como, a su juicio, ocurrió con la gestión del bono joven del alquiler.

Cruz concluyó asegurando que esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno de España con la educación pública y con la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en todo el país.