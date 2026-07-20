El PSOE acusa a Moreno de descuidar la prevención de incendios

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha cargado este lunes contra la gestión del Gobierno andaluz en materia de prevención de incendios, dependencia e infraestructuras hidráulicas, al considerar que existen importantes carencias que afectan directamente a la provincia.

Antes de abordar estos asuntos, Gaviño felicitó a la selección española de fútbol por la conquista del Mundial, destacando que el triunfo demuestra "la importancia del trabajo en equipo" y defendiendo la inversión pública en el deporte como herramienta para fomentar la igualdad de oportunidades y el talento.

Ya en el ámbito político, el dirigente socialista cuestionó las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante la llegada de una nueva ola de calor. A su juicio, además de recomendar precaución a la ciudadanía, el Ejecutivo andaluz debería reforzar las labores de prevención de incendios mediante la limpieza de montes, el mantenimiento de cortafuegos y una mayor dotación de recursos para el dispositivo Infoca.

Gaviño aseguró que los profesionales del servicio de extinción de incendios vienen reclamando desde hace tiempo más medios humanos y materiales y lamentó que esas demandas, según dijo, no estén siendo atendidas.

En materia de dependencia, el portavoz socialista criticó el voto en contra del Partido Popular a la reforma impulsada por el Gobierno central para aumentar la financiación estatal del sistema. Según explicó, la iniciativa contempla una aportación adicional de 970 millones de euros, con el objetivo de que el Estado asuma el 50% del coste de la dependencia.

En este sentido, recordó que, según los datos ofrecidos por el PSOE, 2.500 personas permanecen en lista de espera en la provincia de Huelva para el reconocimiento de las prestaciones de dependencia y acusó al Ejecutivo andaluz de incrementar los tiempos de espera.

Por último, Gaviño denunció la paralización de varias actuaciones hidráulicas tras detectarse errores administrativos en la tramitación de contratos por parte de la Junta. Según afirmó, en la provincia de Huelva se verán afectadas actuaciones valoradas en 21,3 millones de euros, entre ellas proyectos de estaciones depuradoras en municipios como Encinasola, Sanlúcar de Guadiana, El Cerro de Andévalo, Calañas y Granada de Río-Tinto.

El portavoz socialista sostuvo que estos retrasos obligarán a reiniciar procedimientos administrativos, lo que supondrá aplazar unas infraestructuras que calificó de "imprescindibles" para mejorar la calidad del agua y los servicios básicos en distintos municipios de la provincia.