Mario Jiménez acusa a Moreno de desmantelar la sanidad en Huelva

El parlamentario andaluz del PSOE por Huelva, Mario Jiménez, ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de afrontar el verano con un recorte de recursos sanitarios en la provincia y de no reforzar el operativo del Plan INFOCA pese al aumento del riesgo por las altas temperaturas.

Jiménez ha asegurado que la Junta "ha abandonado a Huelva precisamente cuando más necesita unos servicios públicos fuertes" y ha criticado que el Ejecutivo andaluz no haya incrementado los medios destinados a la sanidad pública ni a la prevención y extinción de incendios forestales.

En el ámbito sanitario, el dirigente socialista ha calificado de "ruinosa" la planificación del verano y ha denunciado que la Junta mantiene previsto el cierre de 120 camas hospitalarias durante los meses estivales. Además, ha afirmado que el 90 % de los centros de salud de la provincia dejarán de prestar atención ordinaria a partir de las 15.00 horas, una situación que, a su juicio, reducirá la capacidad asistencial en una época en la que Huelva incrementa notablemente su población.

Como ejemplo, ha señalado que en la capital permanecerán cerrados por las tardes seis de los siete centros de salud, quedando operativo únicamente el de Isla Chica junto al punto de urgencias del Manuel Lois.

Mario Jiménez también ha recordado las listas de espera existentes en la provincia y ha criticado la situación de otros servicios sanitarios, como las urgencias del Hospital de Riotinto, la falta de climatización en sus instalaciones, la ausencia de la recuperación de la cirugía vascular y la falta de una Unidad de Ictus dotada con los recursos que, según ha indicado, necesita Huelva.

Ante esta situación, el parlamentario socialista ha exigido a la Junta que rectifique el Plan de Verano, recupere los recursos previstos para la provincia y garantice una atención sanitaria adecuada durante las próximas semanas de altas temperaturas.

El PSOE llevará las reivindicaciones del INFOCA al Parlamento

Jiménez también ha reclamado un mayor compromiso del Gobierno andaluz con el Plan INFOCA y con los profesionales del operativo de prevención y extinción de incendios forestales.

Según ha anunciado, el PSOE defenderá en el Parlamento de Andalucía las reivindicaciones del colectivo para mejorar sus condiciones laborales, reforzar las plantillas y garantizar los medios humanos y materiales necesarios para afrontar la campaña de incendios.

El dirigente socialista ha afirmado que los incendios registrados este verano evidencian la necesidad de contar con un operativo "fuerte y estable" y ha acusado al Ejecutivo andaluz de priorizar "la propaganda" frente al fortalecimiento de un servicio público que considera esencial para la seguridad de las personas y la protección del medio natural.

Por último, Mario Jiménez ha trasladado el reconocimiento del PSOE de Huelva a los profesionales del INFOCA y ha reiterado que la Junta debe abrir un proceso de diálogo con los representantes de los trabajadores para atender sus demandas y reforzar el dispositivo.