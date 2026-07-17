Andalucía Por Sí alerta de un posible expolio en el Cabezo de La Joya

Andalucía Por Sí Huelva ha presentado una denuncia ante la Delegación Territorial de Cultura y dos quejas ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil tras alertar de un posible expolio arqueológico en el Cabezo de La Joya, uno de los yacimientos más importantes de la capital.

La formación andalucista asegura que la iniciativa responde a las continuas denuncias vecinales por el estado de abandono del enclave, donde, según afirma, la acumulación de maleza y residuos supone además un riesgo de incendio.

Durante una visita al lugar, los representantes de Andalucía Por Sí aseguran haber localizado varios agujeros de grandes dimensiones repartidos por distintas zonas del yacimiento, junto a tierra removida y montones de chatarra oxidada que, a su juicio, podrían estar relacionados con la actuación de personas que utilizan detectores de metales para buscar objetos de valor.

Según la formación, se han detectado alrededor de cinco excavaciones, algunas de ellas de más de metro y medio de profundidad y cerca de dos metros de ancho. Asimismo, afirman haber encontrado restos de ladrillos y fragmentos de cerámica dispersos por la zona, lo que, sostienen, evidencia una alteración del terreno y un posible daño al patrimonio arqueológico.

Ante esta situación, Andalucía Por Sí reclama una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si se ha producido un expolio, además de depurar responsabilidades en caso de confirmarse los hechos.

La formación también solicita el vallado efectivo del Cabezo de La Joya, la retirada de la maleza y de los residuos acumulados y la adopción de medidas que garanticen la conservación y protección de este enclave histórico.

Desde Andalucía Por Sí recuerdan que el Cabezo de La Joya constituye uno de los principales referentes del patrimonio arqueológico onubense y consideran que las administraciones deben actuar con urgencia para evitar nuevos daños en este espacio protegido.