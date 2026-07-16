El PSOE denuncia la falta de medios y personal en el INFOCA

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha denunciado lo que considera un "desmantelamiento silencioso" del dispositivo INFOCA por parte del Gobierno andaluz, después de mantener una reunión con el comité de empresa para conocer la situación que, según los profesionales, atraviesa el servicio en plena campaña de alto riesgo de incendios forestales.

Limón ha asegurado que los trabajadores afrontan su labor "con menos personal, menos medios y peores condiciones laborales", una situación que, a su juicio, compromete tanto la seguridad de los efectivos como la de la ciudadanía.

Según la dirigente socialista, los representantes del INFOCA trasladaron diversas deficiencias, entre ellas plantillas incompletas, retenes que operan con menos efectivos de los previstos, escasez de personal, vehículos y maquinaria en mal estado, falta de equipos de protección individual y jornadas laborales que, según denuncian, superan ampliamente los límites establecidos.

La secretaria general del PSOE de Huelva afirmó que estas carencias suponen un problema de seguridad y recordó su experiencia durante el incendio que afectó recientemente a Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, donde, según explicó, ya pudo comprobar las demandas de más recursos por parte de los profesionales.

Asimismo, criticó que el Partido Popular rechazara en el último pleno de la Diputación de Huelva una moción presentada por el PSOE para reforzar el dispositivo INFOCA mediante la incorporación de más efectivos, la mejora de los medios materiales y el impulso de actuaciones de prevención durante todo el año.

Limón también aseguró que, según los trabajadores, Huelva cuenta con las instalaciones del INFOCA "más deficientes de Andalucía", al considerar que algunos centros de trabajo y naves no reúnen las condiciones adecuadas para un servicio de estas características.

Ante esta situación, el PSOE de Huelva ha reclamado a la Junta de Andalucía la incorporación inmediata del personal pendiente hasta completar el cien por cien de las plantillas, la renovación de vehículos, maquinaria y equipos de protección, el refuerzo de la prevención forestal durante todo el año y la realización de una auditoría independiente sobre el funcionamiento del dispositivo y la gestión de los incendios registrados este verano.

María Eugenia Limón concluyó asegurando que su partido continuará reclamando mejoras para el INFOCA y defendiendo unas condiciones laborales adecuadas para los profesionales encargados de la prevención y extinción de incendios forestales.