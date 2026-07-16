El PP expulsa de forma definitiva al concejal José Luis Contreras de Punta

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular ha ratificado la expulsión de José Luis Contreras Corrales como afiliado de la formación, después de que abandonara el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Punta Umbría para incorporarse al equipo de gobierno municipal encabezado por UPU.

La resolución del órgano disciplinario considera que el edil cometió una infracción muy grave, al entender que dejó el grupo político con el que concurrió a las elecciones para integrarse en otro gobierno municipal, una actuación que el PP en Huelva ha calificado de "transfuguismo político".

El Comité Nacional confirma así la decisión adoptada el pasado 15 de mayo por el Comité Autonómico de Derechos y Garantías del PP de Andalucía, que acordó la expulsión de Contreras por vulnerar varios artículos de los Estatutos Nacionales del partido.

Además, la resolución señala que la decisión es firme y que no cabe ningún recurso en el ámbito interno del Partido Popular, aunque podrá ser recurrida ante los juzgados y tribunales competentes.

Con este pronunciamiento, el órgano nacional respalda el procedimiento disciplinario iniciado por el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Huelva tras la salida del concejal del Grupo Popular.

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha reiterado que la decisión de José Luis Contreras respondió, a su juicio, a un "interés personal" y no a razones relacionadas con el bienestar de los vecinos de Punta Umbría, insistiendo en que su incorporación al equipo de gobierno de UPU constituye un caso de transfuguismo político.