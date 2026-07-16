VOX reclama las ayudas para los viticultores afectados por el mildiu

El portavoz de VOX en la Diputación de Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha reclamado al equipo de Gobierno provincial que haga efectivas las ayudas comprometidas para los viticultores del Condado afectados por la plaga del mildiu, asegurando que el sector lleva un año esperando estas subvenciones.

Sánchez Cuéllar ha afirmado que existe una "profunda decepción" entre los agricultores por la demora en la puesta en marcha de unas ayudas que, según ha señalado, son fundamentales para garantizar la continuidad de numerosas explotaciones vitivinícolas.

El diputado provincial ha recordado que en julio de 2025 VOX alcanzó un acuerdo con el equipo de Gobierno de la Diputación para impulsar una línea de ayudas destinada a los viñedos afectados por esta enfermedad. Según ha indicado, su grupo cumplió con los compromisos adquiridos, pero asegura que la institución provincial aún no ha ejecutado las ayudas previstas.

En este sentido, ha lamentado que algunos viticultores se hayan visto obligados a arrancar sus viñas debido a las pérdidas sufridas y ha advertido de que el retraso en la concesión de estas ayudas agrava la situación del sector.

Asimismo, Sánchez Cuéllar ha cuestionado las inversiones realizadas por la Diputación en proyectos de promoción relacionados con el vino, como museos o rutas enoturísticas, al considerar que la prioridad debe ser respaldar a los productores. "Sin viñas no habrá ni museos del vino ni rutas del vino", ha manifestado.

El portavoz de VOX ha reiterado el compromiso de su formación con el sector vitivinícola onubense y ha asegurado que continuará reclamando el cumplimiento del acuerdo para que los agricultores reciban unas ayudas que considera esenciales para garantizar la continuidad de una actividad con una larga tradición en la provincia de Huelva.