El PSOE pide explicaciones por el retraso en las obras de la Casa Grande

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una pregunta para el próximo pleno con la que solicitará al equipo de Gobierno del PP que concrete la fecha de finalización de las obras de rehabilitación del portal 5 de la Casa Grande, en la calle Jesús Hermida, y el momento en el que las familias podrán volver a sus viviendas.

Según el PSOE, los trabajos acumulan cuatro meses de retraso respecto al último calendario fijado por el Ayuntamiento. La formación recuerda que lleva más de un año realizando un seguimiento de esta actuación a petición de los vecinos y señala que ya en enero de 2025 reclamó la licitación inmediata de unas obras que, según el compromiso municipal, debían haber comenzado en el último trimestre de 2024.

Los socialistas explican que los trabajos fueron finalmente adjudicados en junio de 2025 con un plazo de ejecución de siete meses, posteriormente ampliado hasta finales de marzo de 2026, una fecha que, aseguran, tampoco se ha cumplido.

Desde el PSOE critican que las familias afectadas continúen sin conocer cuándo podrán regresar a sus hogares y sostienen que el Ayuntamiento no ha cumplido ninguno de los plazos anunciados.

La formación considera además que esta situación refleja, a su juicio, la falta de una política eficaz de conservación del parque municipal de viviendas y recuerda otros casos, como las siete viviendas municipales de Pérez Cubillas, que, según afirma, permanecen sin rehabilitar desde hace tres años, así como otras tres viviendas de la barriada de La Navidad que también presentan un estado de abandono.

Con esta iniciativa, el Grupo Municipal Socialista solicitará en el próximo pleno que el equipo de Gobierno informe sobre el estado de las obras, fije una fecha para su finalización y aclare cuándo podrán regresar las familias afectadas a sus viviendas.