El PP exige más examinadores de tráfico para Huelva

El Partido Popular de Huelva ha mostrado este viernes su apoyo a los examinadores de tráfico durante la concentración celebrada en la capital y ha reclamado al Gobierno de España que adopte “soluciones urgentes” para hacer frente al colapso que, según denuncia, sufren los exámenes prácticos de conducir.

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, junto a los diputados nacionales Bella Verano y Manuel García Félix, y los senadores Juan Manuel González y Carmelo Romero, han respaldado las reivindicaciones del colectivo.

Según los populares, en la provincia de Huelva hay 4.597 alumnos pendientes de realizar el examen práctico, mientras que solo existen 12 examinadores para atender toda la demanda, de los que tres se encuentran actualmente de baja. En el conjunto de Andalucía, la cifra de aspirantes en espera asciende a 81.683.

Ante esta situación, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclama al Ejecutivo central la cobertura inmediata de todas las plazas vacantes de examinadores de la Dirección General de Tráfico.

La iniciativa también solicita reforzar las plantillas en aquellas jefaturas provinciales donde la demanda supera la capacidad del servicio e incorporar, de forma temporal, tanto examinadores como personal administrativo en las provincias con mayores listas de espera.

Desde el PP consideran que la falta de personal está generando un problema que afecta a miles de ciudadanos, retrasando la obtención del permiso de conducir y dificultando tanto el acceso al empleo como la movilidad de quienes necesitan el carné para desarrollar su actividad diaria.