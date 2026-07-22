El PSOE denuncia el bloqueo de 8 millones para la infraestructura hídrica de El Granado

El PSOE de Huelva ha denunciado la paralización de la infraestructura hídrica del canal de El Granado, una actuación valorada en 8 millones de euros, tras conocerse que la Junta de Andalucía mantiene bloqueados expedientes de obras hidráulicas por un importe total de 325 millones de euros en la comunidad.

La parlamentaria andaluza Macarena Robles ha criticado la gestión del Gobierno andaluz y ha asegurado que la paralización responde a un "error administrativo" relacionado, según ha trascendido, con la falta de publicación de más de 80 expedientes en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Robles ha calificado la situación de "inadmisible" y ha señalado que el proyecto del canal de El Granado es una infraestructura estratégica para garantizar el abastecimiento de agua y mejorar la eficiencia de la red en una parte importante de la provincia.

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de El Granado, Mónica Serrano, quien ha lamentado el bloqueo de una actuación que considera "muy necesaria" para mejorar la impermeabilización del canal y reducir las pérdidas de agua.

El PSOE reclama a la Junta que reactive de forma inmediata la tramitación del proyecto, agilice el resto de expedientes afectados y depure las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de esta situación.

Los socialistas sostienen que la paralización de estas inversiones perjudica a los municipios afectados y reclaman al Ejecutivo andaluz una gestión que permita ejecutar unas actuaciones que consideran esenciales para el desarrollo y el abastecimiento hídrico de la provincia.