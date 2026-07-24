El PP atribuye la falta de Presupuestos a la paralización de las infraestructuras de Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado que los cuatro años consecutivos sin Presupuestos Generales del Estado están perjudicando el desarrollo de las infraestructuras de la provincia y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener bloqueados proyectos estratégicos para Huelva.

Según ha manifestado el dirigente popular, la legislatura finalizará sin la aprobación de unas nuevas cuentas estatales, una situación que considera "inédita en la democracia española" y que, a su juicio, está teniendo consecuencias directas para los onubenses.

González ha señalado que la provincia continúa sin la llegada de la alta velocidad ferroviaria y ha criticado el estado de las infraestructuras ferroviarias. Asimismo, ha asegurado que proyectos como el túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea, el canal de Trigueros o la ley del trasvase permanecen paralizados, al igual que otras actuaciones en la red viaria y el litoral onubense.

Por ello, el presidente provincial del PP ha defendido la convocatoria de elecciones generales al considerar que es la única forma de iniciar una nueva etapa que permita desbloquear las inversiones pendientes en la provincia.

Frente a esta situación, González ha destacado que la Junta de Andalucía continúa trabajando en la elaboración de los Presupuestos andaluces de 2027, con el objetivo de que entren en vigor el próximo 1 de enero, pese a la incertidumbre financiera que, según afirma, genera el Ejecutivo central.

Por último, el dirigente popular también ha cargado contra el PSOE por los casos de corrupción que, según sostiene, afectan al partido y que, en su opinión, evidencian que ya no se trata de hechos aislados, sino de una situación que alcanza al núcleo de la formación política.