El PSOE denuncia el recorte de las urgencias 24 horas este verano

El PSOE de Huelva ha denunciado que el 75% de los centros de salud de la provincia carecen de servicio de Urgencias durante las 24 horas este verano, una situación que atribuye a los recortes aplicados por la Junta de Andalucía y que, a su juicio, agrava la atención sanitaria en un periodo en el que la población aumenta por la llegada de turistas y visitantes.

El secretario de Sanidad del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto, ha asegurado que esta reducción de servicios demuestra que el Gobierno andaluz "ha decidido recortar la sanidad pública precisamente cuando más la necesitan los onubenses". Según ha señalado, la provincia afronta la temporada estival con menos médicos, menos contratos, menos camas hospitalarias y menos recursos asistenciales.

El dirigente socialista ha puesto como ejemplo la situación del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, donde, según afirma, los propios profesionales vienen denunciando esperas de hasta siete horas en el servicio de Urgencias, falta de facultativos, guardias prolongadas y ausencia de refuerzos durante el verano.

Pinto sostiene que la respuesta de la Administración autonómica pasa por exigir un mayor esfuerzo a las plantillas en lugar de incorporar nuevos profesionales. En este sentido, considera que esta política está perjudicando tanto a los trabajadores sanitarios como a los pacientes.

Asimismo, ha criticado el plan de refuerzo estival anunciado por la Junta de Andalucía, al entender que los contratos anunciados "no se traducen en una mejora real de la asistencia". A su juicio, la saturación de las Urgencias y la sobrecarga de trabajo de los profesionales evidencian que el sistema sanitario continúa funcionando con falta de personal.

Por ello, el PSOE reclama al Gobierno andaluz que refuerce la sanidad pública durante el verano, recupere la atención continuada en los centros de salud y adopte medidas para reducir la presión asistencial en los hospitales de la provincia.