El PP destaca las inversiones de la Junta en Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha realizado este lunes un balance del curso político en el que ha defendido la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo central de Pedro Sánchez de mantener “olvidadas” las principales reivindicaciones de la provincia.

González ha asegurado que la quinta victoria consecutiva del Partido Popular en las últimas elecciones andaluzas refleja “la confianza de los onubenses” en el proyecto de la formación, recordando que más de 100.000 onubenses respaldaron la candidatura de Juanma Moreno.

El dirigente popular ha afirmado que el Gobierno andaluz ha dado respuesta a demandas históricas que, según ha señalado, permanecieron durante años sin resolver, destacando como principales ejemplos el inicio de las obras del Hospital Materno-Infantil de Huelva, el tercer carril de la A-483 entre Almonte y El Rocío, la nueva ITV de Lepe, la ampliación de la Escuela de Arte León Ortega y la futura sede administrativa de la Junta frente al Ayuntamiento de Huelva.

En relación con el Hospital Materno-Infantil, González ha asegurado que la colocación de la primera piedra simboliza “el cambio de rumbo” en la gestión sanitaria de la provincia tras décadas de promesas incumplidas.

Frente a estas actuaciones, el presidente provincial del PP ha criticado la gestión del Gobierno central, al que acusa de no avanzar en proyectos considerados estratégicos para Huelva.

En este sentido, ha lamentado la ausencia de novedades sobre la Alta Velocidad, el desarrollo de infraestructuras hídricas como la Ley de Trasvase, el desdoblamiento del Túnel de San Silvestre, la Presa de Alcolea, así como la conservación de las carreteras de titularidad estatal y las actuaciones para solucionar los problemas que afectan al litoral onubense.

Para González, el curso político deja “dos modelos diferenciados”: el del Gobierno andaluz, que, según ha defendido, “ha situado a la provincia de Huelva en el centro de las inversiones”, y el del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de seguir acumulando “incumplimientos” con la provincia.