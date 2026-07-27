El PSOE acusa al PP de rebajar la protección del patrimonio histórico de Huelva

El PSOE de Huelva capital ha acusado al equipo de Gobierno del Partido Popular, encabezado por la alcaldesa Pilar Miranda, de promover una modificación de las normas de protección del patrimonio histórico de la ciudad que, según los socialistas, "rebaja las garantías de conservación" de edificios emblemáticos.

El secretario general del PSOE de Huelva capital, Enrique Gaviño, ha asegurado que la reforma del Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés del PGOU se lleva al pleno municipal de este martes "a toda prisa, sin participación y en pleno verano", coincidiendo con el último pleno antes de agosto y el inicio de las Colombinas.

Gaviño ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista votará en contra de la propuesta y ha defendido que una modificación de esta relevancia debería abordarse dentro de la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), con un proceso de participación que implique a expertos, colectivos patrimonialistas, colegios profesionales y a la ciudadanía.

El dirigente socialista también ha afirmado que el expediente carece aún de todos los informes preceptivos, entre ellos el pronunciamiento del órgano ambiental de la Junta de Andalucía, una circunstancia que, según ha señalado, ya recogen los propios informes municipales.

Además, ha advertido de que la nueva regulación permitiría actuaciones más agresivas sobre inmuebles protegidos, como vaciados interiores, incrementos de volumetría, reconstrucciones e incluso determinadas demoliciones excepcionales, lo que, a su juicio, supondría una reducción de la protección del patrimonio histórico.

Según el PSOE, la modificación podría afectar a edificios tan representativos como la Casa Díaz Hierro, la antigua estación de tren, el Colegio Ferroviario, el edificio de Correos, Villa Rosa, la antigua Prisión Provincial, la Escuela de Arte León Ortega o el Barrio Obrero.

Gaviño ha mostrado además su preocupación por que esta reforma responda a la intención de facilitar el desarrollo del proyecto previsto para la antigua estación de Renfe, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucíaparalizara cautelarmente la rebaja de protección de este inmueble.

Por último, el secretario general del PSOE de Huelva capital ha reclamado la retirada del expediente y ha insistido en que cualquier modificación de las normas de protección del patrimonio debe realizarse "desde el consenso, la transparencia y la máxima participación", al considerar que el patrimonio histórico "pertenece a todos los onubenses y no a un partido político".