El PP destaca el “salto histórico” de los servicios públicos con Juanma Moreno en Andalucía

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha defendido el “impulso y fortalecimiento” de los servicios públicos en Andalucía durante las dos últimas legislaturas del Gobierno de Juanma Moreno, destacando un crecimiento que ha calificado de “histórico” en ámbitos como la sanidad, la educación, la dependencia, el empleo y la vivienda.

González ha asegurado que en estos años se ha producido una mayor inversión en servicios públicos que en etapas anteriores, señalando que “es lo que verdaderamente les interesa a los andaluces”. En materia sanitaria, ha destacado el incremento de la inversión por habitante, que ha pasado de 1.169 euros en 2018 a 1.887 euros en 2026, así como el aumento del número de profesionales, que supera los 105.000, lo que supone un crecimiento superior al 38%.

En el ámbito educativo, ha apuntado que el sistema público cuenta actualmente con más de 108.000 profesionales, unos 7.300 más que en 2018, además de un incremento del 87% en la inversión destinada a atención a la diversidad. Como ejemplo en Huelva, ha citado la construcción del CEIP Muelle del Tinto, el primer colegio público en el centro de la capital.

Respecto a la dependencia, el dirigente popular ha afirmado que se han reducido los tiempos de espera en más de dos años y las listas en más de 70.000 personas, situándose actualmente en algo más de 38.000 en Andalucía.

En materia de empleo, González ha señalado que en la provincia de Huelva el paro se ha reducido un 42%, con más de 21.000 personas que han salido de las listas desde 2018, pasando de más de 50.000 desempleados a poco más de 29.000 en la actualidad.

Asimismo, ha destacado el crecimiento en vivienda pública, indicando que entre 2019 y 2025 se han construido 15.755 viviendas protegidas en Andalucía, frente a las 4.412 del periodo 2012-2018, lo que supone, según ha subrayado, “tres veces más viviendas para las familias andaluzas”.

El presidente provincial del PP ha concluido que estos datos reflejan “una apuesta sin precedentes por lo público” en Andalucía, basada en el refuerzo de los servicios esenciales y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.