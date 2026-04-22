El PSOE denuncia el “drama” del acceso a la vivienda en Huelva y promete 100.000 viviendas en Andalucía

El candidato número dos del PSOE por Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha alertado este miércoles del “grave problema” de acceso a la vivienda en Andalucía y en la provincia onubense, donde, según ha señalado, adquirir o alquilar una vivienda se ha convertido en “prácticamente imposible” para amplias capas de la población.

Durante un acto celebrado en la barriada de Santa Lucía, en Huelva, Jiménez ha denunciado que los precios “están disparados” y que la falta de oferta pública impide que el mercado se adapte a las necesidades de jóvenes y familias trabajadoras. En este sentido, ha asegurado que muchos jóvenes deben destinar hasta el 60% de su renta para acceder a una vivienda, lo que retrasa su emancipación.

El dirigente socialista ha responsabilizado al Gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, de no haber impulsado políticas de vivienda en los últimos ocho años, lo que, a su juicio, ha provocado una “crisis generacional” en la comunidad.

Jiménez ha contrapuesto esta situación con etapas anteriores de gobiernos socialistas, poniendo como ejemplo la promoción de viviendas públicas en Santa Lucía, entregadas en 2017, que permitió dar respuesta a un centenar de familias con dificultades habitacionales.

Asimismo, ha criticado que en la provincia de Huelva apenas se hayan promovido 48 viviendas en los últimos años, lo que ha calificado como una cifra “insuficiente” para afrontar la demanda existente.

Como propuesta, el PSOE plantea la construcción de 100.000 viviendas públicas en Andalucía en dos legislaturas, así como ayudas para facilitar el acceso a la vivienda, incluyendo la financiación de hasta el 20% de la entrada para jóvenes compradores.

En este contexto, Jiménez ha defendido la candidatura de María Jesús Montero a la Junta de Andalucía, asegurando que su gobierno impulsaría un cambio en las políticas de vivienda y permitiría aprovechar los fondos estatales destinados a este fin.

El dirigente socialista ha concluido apelando a la ciudadanía a respaldar al PSOE en las próximas elecciones autonómicas para revertir lo que considera una situación de “especulación inmobiliaria” y garantizar el acceso a una vivienda digna en Andalucía.