Bella Verano denuncia que Huelva está “totalmente incomunicada” por el deterioro del servicio ferroviario

La diputada nacional del Partido Popular por Huelva, Bella Verano, ha denunciado este viernes en San Juan del Puerto la situación que atraviesa el transporte ferroviario en la provincia, asegurando que Huelva se encuentra “totalmente incomunicada” debido a las continuas incidencias, retrasos y cortes que afectan a las dos líneas férreas existentes.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en la Plaza de la Marina, Verano afirmó que los problemas registrados en las últimas horas no pueden considerarse hechos aislados. “Una incidencia deja de ser una incidencia cuando ocurre todas las semanas o todos los días. Lo que estamos viviendo los onubenses ha dejado de ser algo puntual para convertirse en un problema estructural”, señaló.

La dirigente popular lamentó que miles de usuarios tengan que convivir con una constante incertidumbre sobre el funcionamiento del servicio. “Lo que no es normal es que las familias, los trabajadores o los estudiantes no puedan planificar sus desplazamientos porque no saben si un tren llegará a su destino o si acabarán haciendo el trayecto en autobús”, manifestó.

Verano recordó que actualmente las dos líneas ferroviarias de la provincia se están viendo afectadas por incidencias. En referencia a la conexión Huelva-Zafra, apuntó que permanece alterada desde febrero y que muchos viajeros continúan completando parte de sus desplazamientos en autobús o incluso en taxi.

La diputada también reprochó al Gobierno central la falta de avances en materia de infraestructuras ferroviarias. En este sentido, recordó la visita realizada hace un año por el ministro de Transportes, Óscar Puente, a la provincia, cuando reconoció el déficit histórico que arrastra Huelva y anunció la llegada de la alta velocidad entre finales de 2028 y principios de 2029.

“Un año después no hay absolutamente nada. No sabemos nada del AVE y, además, las dos líneas ferroviarias que tenemos tampoco funcionan con normalidad”, afirmó.

Ante esta situación, el Partido Popular ha registrado una nueva batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para conocer el estado real de las infraestructuras ferroviarias de la provincia, las actuaciones que se están ejecutando actualmente y el impacto económico y social que están generando las continuas incidencias.

Bella Verano insistió en que el problema trasciende la movilidad y afecta directamente al desarrollo económico de la provincia. “Huelva está atrayendo inversiones históricas, tiene las mejores cifras de empleo de los últimos veinte años y está cumpliendo. Lo mínimo que pedimos al Gobierno de España es que cumpla también con Huelva”, señaló.

La diputada concluyó asegurando que los onubenses no se resignarán a seguir sufriendo carencias históricas en materia de infraestructuras. “No vamos a aceptar que esta situación se normalice. Seguiremos reclamando las inversiones y los servicios que merece nuestra provincia”, sentenció.

Verano también lanzó críticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que pidió que se centre en resolver los problemas de movilidad de los ciudadanos. En ese contexto, utilizó una expresión empleada en ocasiones por el propio ministro para referirse a determinadas situaciones políticas. “Una fumada es pensar que los onubenses nos vamos a resignar con las infraestructuras que tenemos. Los onubenses no nos vamos a resignar nunca y vamos a seguir luchando para que Huelva deje de estar incomunicada con el resto de España”, afirmó.

La diputada insistió en que la provincia no puede seguir soportando averías, retrasos y sustituciones constantes de trenes por autobuses, al tiempo que reclamó soluciones definitivas para unas infraestructuras que considera esenciales para el desarrollo económico y social de Huelva. “Lo que era una incidencia puntual se ha convertido en algo habitual y eso es precisamente lo que ya no podemos aceptar”, concluyó.