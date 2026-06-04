VOX acusa al PP de “incoherencia” por rechazar la máxima protección para la antigua estación de Renfe

El Grupo Provincial VOX Huelva ha criticado el rechazo del Partido Popular en el Pleno de la Diputación a una iniciativa encaminada a solicitar al Ayuntamiento de Huelva la anulación de la modificación puntual del catálogo urbanístico que rebaja el grado de protección de la antigua estación de Renfe de Huelva-Término.

La propuesta, defendida por el portavoz de VOX en la institución provincial, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, fue rechazada por la mayoría absoluta del PP, una decisión que la formación considera contradictoria con la postura mantenida por los populares en los últimos meses respecto al histórico inmueble.

Sánchez Cuéllar ha asegurado que la iniciativa no pretendía paralizar ningún proyecto previsto para el edificio, sino garantizar su conservación y protección. “Lo que pedimos es seguridad jurídica, sentido común y respeto al patrimonio”, ha afirmado.

El portavoz de VOX ha defendido que cualquier actuación futura debe adaptarse al valor histórico de la estación y no al contrario. “El patrimonio no puede sacrificarse por intereses coyunturales ni por soluciones más cómodas desde el punto de vista urbanístico”, ha señalado.

La formación ha centrado gran parte de sus críticas en lo que considera una contradicción del Partido Popular. “Estamos ante una nueva incongruencia del PP, porque no tiene sentido que hace dos meses votaran a favor de declarar Bien de Interés Cultural este edificio histórico y ahora rechacen garantizar su máxima protección”, ha manifestado Sánchez Cuéllar.

Asimismo, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordó la suspensión cautelar de la rebaja de protección aprobada por el Ayuntamiento de Huelva, circunstancia que, a juicio de VOX, refuerza la necesidad de recuperar el nivel de protección que históricamente ha tenido el inmueble.

Durante el debate plenario también hubo reproches al vicepresidente tercero de la Diputación y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias. Sánchez Cuéllar criticó el tono empleado por el dirigente popular durante su intervención y lamentó que, según su versión, el equipo de Gobierno provincial no haya buscado una solución consensuada con todas las partes implicadas.

Desde VOX insisten en que la conservación del patrimonio arquitectónico debe situarse por encima de cualquier otro interés urbanístico y han reiterado su compromiso con la defensa de la antigua estación de Renfe, uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio histórico de la capital onubense.