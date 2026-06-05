La FP privada supera ya a la pública en Huelva, según denuncia el PSOE

El PSOE de Huelva ha denunciado este viernes lo que considera una apuesta de la Junta de Andalucía por la Formación Profesional privada en detrimento de la pública. El secretario de Organización de los socialistas onubenses, Francisco Baluffo, ha asegurado que actualmente existen en la provincia 129 centros privados que imparten algún tipo de Formación Profesional frente a 52 centros públicos.

Baluffo ha afirmado que esta evolución evidencia una estrategia del Gobierno andaluz para impulsar la enseñanza privada mientras, según sostiene, se limita el crecimiento de la oferta pública. “En Huelva hay más del doble de centros privados que públicos impartiendo Formación Profesional”, ha señalado.

El dirigente socialista ha advertido de que esta situación está dificultando el acceso de muchos jóvenes a estudios con una elevada inserción laboral. Según ha explicado, numerosos estudiantes no consiguen plaza en ciclos públicos y se ven obligados a recurrir a centros privados, cuyos costes pueden resultar inasumibles para muchas familias.

Además, ha lamentado la desaparición de determinados ciclos formativos en la provincia, poniendo como ejemplo el de Cocina y Restauración en Punta Umbría. A su juicio, la supresión de estas enseñanzas no solo afecta a los estudiantes, sino también al desarrollo económico de los municipios y a sectores estratégicos que demandan mano de obra cualificada.

Baluffo ha defendido que la Formación Profesional debe seguir siendo un servicio público accesible para todos los jóvenes, independientemente de la situación económica de sus familias. En este sentido, ha mostrado el apoyo del PSOE a las movilizaciones convocadas en defensa de la FP pública y ha reclamado a la Junta una mayor inversión para ampliar la oferta educativa.

“El acceso a la educación no puede depender del dinero que tengan las familias, sino del esfuerzo y la capacidad de los estudiantes”, ha subrayado el responsable socialista, quien ha reiterado el compromiso de su partido con una Formación Profesional pública, gratuita y de calidad.

Desde el PSOE consideran que la actual planificación educativa está generando desigualdades y han pedido al Gobierno andaluz que revierta la eliminación de ciclos y refuerce la red pública para garantizar oportunidades de formación a todos los jóvenes onubenses.