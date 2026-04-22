Feijóo ensalza en Lepe el modelo andaluz del PP y pide “apretar” de cara al 17M

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este miércoles en un acto en Lepe, donde ha defendido el modelo de gestión del Gobierno andaluz liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla y ha llamado a la movilización de cara a las elecciones del próximo 17 de mayo.

Durante su intervención, Feijóo ha señalado que existen “dos formas de entender la política”, contraponiendo, por un lado, la gestión de la Junta de Andalucía, que —según ha afirmado— trabaja para los ciudadanos, y por otro, la del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en la que, a su juicio, “los ciudadanos trabajan para el Gobierno”.

El líder popular también se ha referido a la decisión de la Audiencia Nacional de devolver a prisión a la exdirigente de ETA conocida como Anboto, criticando los acuerdos del Gobierno central con Bildu, que ha calificado de “ilegales” y contrarios a la igualdad ante la ley.

En clave electoral, Feijóo ha advertido de que “no hay nada ganado” de cara al 17M, insistiendo en la necesidad de “apretar” en la campaña y pelear cada voto “uno a uno hasta el final”.

El acto se enmarca en la agenda de precampaña del Partido Popular en la provincia de Huelva, donde la formación intensifica su presencia en las semanas previas a la cita electoral.