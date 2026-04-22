La precampaña irrumpe en Huelva entre promesas y reproches por las infraestructuras pendientes

La precampaña electoral ha tomado impulso en la provincia de Huelva con una creciente presencia de los principales partidos políticos, que han situado en el centro del debate las infraestructuras pendientes y los déficits históricos que arrastra el territorio.

En los últimos días, las formaciones han intensificado sus mensajes en torno a cuestiones clave como la conexión ferroviaria, la situación sanitaria o el estado de las carreteras, en un cruce constante de acusaciones sobre la falta de inversiones y los incumplimientos acumulados durante años.

El PSOE ha puesto el foco en la defensa de los servicios públicos, especialmente la sanidad, denunciando lo que considera un proceso de privatización y señalando el bloqueo de infraestructuras como el Hospital de Alta Resolución de la Costa Occidental. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el pasado domingo la localidad de Gibraleón en un acto de partido.

Por su parte, el Partido Popular ha reivindicado la estabilidad del actual Gobierno andaluz y su modelo de gestión, al tiempo que ha señalado al Ejecutivo central como responsable de los déficits en materia de infraestructuras. Los populares contarán además con la presencia de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, que participará en un acto en la provincia.

En esta misma línea de actividad política, VOX también refuerza su agenda en Huelva con la visita prevista para este jueves de su presidente, Santiago Abascal, dentro de la estrategia de campaña de la formación.

Junto a ellos, otras fuerzas como Huelva Existe han insistido en la necesidad de desbloquear proyectos estratégicos como el tren, el desdoble del túnel de San Silvestre o la mejora de la red viaria.

De este modo, Huelva vuelve a situarse en el centro del debate político en plena precampaña, con una intensa agenda de actos y visitas y con las infraestructuras como principal eje de confrontación, en una provincia donde muchas de estas reivindicaciones se repiten desde hace décadas sin avances definitivos.