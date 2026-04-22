VOX urge a impulsar una nueva residencia pública para mayores ante la falta de plazas en Huelva

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha reclamado la construcción de una nueva residencia pública para personas mayores en la ciudad, ante lo que considera una “situación crítica” en la atención a este colectivo.

La viceportavoz, María López Zambrano, ha alertado del progresivo envejecimiento de la población, señalando que cerca del 20% de los ciudadanos supera los 65 años, superando ya el número de mayores al de menores de 16.

López ha denunciado que actualmente Huelva cuenta con un número muy limitado de residencias, con solo un centro de titularidad completamente pública y alrededor de 140 plazas, lo que obliga a muchas familias a recurrir a residencias privadas o concertadas con costes, en muchos casos, difíciles de asumir.

Según ha señalado, esta situación está generando largas listas de espera y “situaciones de angustia” para numerosas familias, al no poder garantizar el acceso a cuidados adecuados para las personas mayores sin recursos económicos suficientes.

La edil también ha cuestionado el modelo basado en la concertación con centros privados, indicando que no garantiza la igualdad en el acceso ni una cobertura suficiente, y lo ha definido como una solución provisional ante un problema estructural.

Como propuesta, VOX plantea que el Ayuntamiento de Huelva ceda suelo a la Junta de Andalucía para la construcción de una nueva residencia pública, instando al Gobierno autonómico a asumir la financiación del proyecto o a facilitar los recursos necesarios para su ejecución.

Asimismo, la formación propone ampliar el número de plazas concertadas en residencias privadas como medida complementaria para aliviar la presión actual.

López ha concluido defendiendo que garantizar una vejez digna no debe depender del nivel de renta y ha reclamado una actuación coordinada de todas las administraciones para dar respuesta a esta situación.