Gavira asegura en Huelva que VOX está “preparado para gobernar Andalucía”

El candidato de VOX a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado en Huelva que su formación está “preparada” para gobernar la comunidad y ha defendido un cambio político que sitúe “a los andaluces en el centro de las decisiones”.

Durante un acto de precampaña celebrado en la capital onubense, en el que también participó el líder del partido, Santiago Abascal, Gavira ha asegurado que VOX tiene claras sus prioridades, centradas en la prosperidad de los ciudadanos, el acceso a la vivienda y la reducción de impuestos.

El candidato ha señalado que su formación aspira a replicar en Andalucía el “cambio de rumbo” que, según ha indicado, ya se ha producido en otras comunidades como Extremadura y Aragón, y ha subrayado que las elecciones del próximo 17 de mayo serán “una cuestión de prioridades”.

En este sentido, ha defendido políticas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda, reducir la burocracia, bajar impuestos y reforzar el apoyo al sector agrario. Sobre este último, ha reclamado una mayor protección del campo andaluz frente a acuerdos internacionales como Mercosur.

Gavira también ha criticado la gestión tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, acusándolos de mantener políticas similares en Andalucía. Asimismo, ha cuestionado la actuación del Gobierno autonómico en materias como la inmigración, la fiscalidad o la gestión de los servicios públicos.

El acto contó además con la participación de candidatos de la provincia de Huelva que concurrirán a las elecciones autonómicas, en un encuentro enmarcado en la precampaña de cara a la cita electoral del próximo 17 de mayo.