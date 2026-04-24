Huelva Existe denuncia el “abandono inaceptable” de la N-435

El grupo político Huelva Existe ha denunciado el estado de la carretera N-435, especialmente en el tramo comprendido entre los kilómetros 104 y 175, que califica como un “abandono inaceptable” y un “riesgo real” para la seguridad de los usuarios.

La formación señala que el deterioro del firme, la presencia de baches y la deficiente señalización —especialmente en condiciones de baja visibilidad— son consecuencia de “años de dejadez”, y advierte de que no se trata de problemas puntuales, sino de una situación estructural.

Según Huelva Existe, esta vía soporta una intensidad de tráfico de entre 3.000 y 5.000 vehículos diarios, con un alto porcentaje de transporte pesado, lo que la convierte en una infraestructura clave para la provincia, tanto a nivel económico como de servicios esenciales.

“Hablamos de rutas escolares, de ambulancias y de la actividad económica de toda una provincia. No es una carretera cualquiera, es una cuestión de seguridad y de derechos”, han subrayado desde la formación.

Asimismo, recuerdan que la normativa obliga a la Administración a garantizar el mantenimiento y la seguridad de las carreteras, advirtiendo incluso de posibles responsabilidades legales ante la falta de actuación.

Huelva Existe rechaza que el problema responda a una falta de recursos y lo atribuye a una cuestión de prioridades políticas, denunciando además un agravio comparativo con otras provincias donde sí se ejecutan planes de conservación.

Por ello, la formación exige una inspección urgente del tramo afectado, la puesta en marcha de un plan de reparación integral y la publicación de un calendario de ejecución que permita dar respuesta a esta situación.

“No se puede seguir poniendo parches mientras se pone en riesgo a la ciudadanía”, han concluido, insistiendo en que “Huelva no puede seguir esperando”.