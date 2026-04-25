María Márquez: una campaña con la sanidad como bandera para recuperar el pulso socialista en Huelva

María Márquez encara las elecciones andaluzas del 17 de mayo como cabeza de lista del PSOE por Huelva, con un mensaje que no deja lugar a dudas sobre cuál será el eje de la campaña. “Nos estamos jugando literalmente la salud”, resume, en una frase que condensa tanto la estrategia política como el tono que quiere imprimir a estas semanas decisivas. En una provincia donde el voto socialista ha sido históricamente determinante, la dirigente sitúa la defensa de la sanidad pública en el centro del debate.

Nacida en San Juan del Puerto y licenciada en Psicología, Márquez forma parte de una generación que ha ido ganando peso dentro del PSOE andaluz hasta ocupar hoy posiciones de responsabilidad. Su papel como portavoz y candidata en Huelva la coloca en primera línea en un momento en el que el partido busca reactivar a su electorado tradicional. Y lo hace con un discurso muy marcado: “Defender lo público es seguridad”.

Esa idea atraviesa toda su intervención. Seguridad entendida como la certeza de ser atendido cuando uno enferma, de poder estudiar sin depender de la renta familiar o de acceder a un empleo y una vivienda. Pero es en la sanidad donde ese planteamiento se convierte en denuncia directa. Márquez habla sin matices del “destrozo de la sanidad pública” y señala al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla como responsable de una situación que, asegura, se percibe ya en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Las listas de espera, los retrasos en diagnósticos o la dificultad para acceder a especialistas son, según su relato, síntomas de un modelo que ha priorizado la derivación a la sanidad privada. “Hay gente que tarda 10, 15 o 20 días en conseguir una cita con su médico de cabecera, y meses o incluso años para ver a un especialista”, denuncia. Una situación que, añade, tiene consecuencias especialmente graves en enfermedades que no admiten demora.

Para sostener ese discurso, Márquez introduce ejemplos concretos y testimonios que ilustran esa realidad. Casos de pacientes que esperan durante largos periodos o diagnósticos que llegan tarde forman parte de un relato que busca conectar con experiencias cercanas. Pero es cuando baja al plano personal cuando su mensaje adquiere mayor fuerza: “El cáncer entró por las puertas de mi casa”. Una frase que traslada la sanidad del terreno político al emocional y que explica por qué este asunto ocupa el centro de su campaña.

Junto a esa línea, la candidata socialista intenta ampliar el foco hacia uno de los segmentos clave en estas elecciones: los jóvenes. Márquez resta dramatismo al crecimiento de discursos de extrema derecha en redes sociales —“se le está prestando demasiada atención a ese ruido”— y reivindica una mayoría progresista que, a su juicio, sigue siendo predominante. La clave, sostiene, está en ofrecer respuestas concretas a sus problemas.

En ese sentido, sitúa la vivienda como uno de los principales obstáculos para la emancipación. “El problema es que muchos jóvenes no tienen capacidad de ahorro, pero sí podrían pagar una hipoteca”, explica. De ahí surge una de las propuestas más destacadas de su programa: que la administración adelante el 20% inicial necesario para acceder a una vivienda. “Nadie se va a quedar sin hipoteca por no tener ese dinero”, afirma, defendiendo una medida que considera “tan sencilla como necesaria”.

Más allá de las propuestas, el enfoque de la campaña tiene un objetivo claro: movilizar al electorado progresista. Márquez identifica un adversario principal que no se mide en siglas. “El gran rival es la abstención”, insiste, en una provincia donde la fragmentación del voto y la aparición de nuevas candidaturas añaden incertidumbre al resultado. El reto, reconoce, pasa por activar a un votante que en ocasiones se queda en casa, pero que puede ser decisivo.

En ese contexto, la candidata combina el discurso crítico con un intento de reforzar la acción del Gobierno central, especialmente en materia de inversiones. Reconoce, no obstante, una debilidad en la estrategia: “Quizás el error ha sido no contar todo lo que se ha hecho”. Una autocrítica poco habitual que introduce un matiz en un mensaje por lo demás contundente.

Pese a su protagonismo en la campaña, Márquez evita proyectarse como futura líder del PSOE andaluz. Sitúa el foco en María Jesús Montero como referencia para un posible cambio político en la Junta y se ve a sí misma formando parte de ese equipo. “Yo me veo siendo consejera”, apunta, alejándose de cualquier debate sobre liderazgos a medio plazo.

Con un discurso que mezcla confrontación política, propuestas sociales y apelaciones personales, María Márquez articula su candidatura en torno a un mensaje claro: la defensa de la sanidad pública como eje para recuperar la confianza del electorado en Huelva. Una estrategia que busca algo más que un resultado electoral: volver a conectar con un votante que, según insiste, sigue estando ahí, pero necesita motivos para movilizarse.