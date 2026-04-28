El PSOE reivindica su papel en la recuperación minera y promete reforzar el sector en Huelva

El candidato número dos del PSOE al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha defendido el papel del Partido Socialista en la recuperación de la actividad minera en la provincia de Huelva y ha anunciado nuevas medidas para reforzar el sector de cara al futuro. Lo ha hecho durante una atención a medios en Minas de Riotinto, tras una visita a las instalaciones de Atalaya Mining junto a la también candidata Susana Rivas y otros representantes socialistas.

Durante su intervención, Jiménez ha recordado la situación de “desierto económico” que vivieron las cuencas mineras de Riotinto y Calañas a principios de los años 2000, tras el cese de la actividad, subrayando que fue el PSOE, desde los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, quien sostuvo estas comarcas durante años sin alternativas laborales.

El dirigente socialista ha señalado que la reapertura de la actividad minera en 2016 supuso un punto de inflexión, permitiendo la generación de más de 5.000 empleos directos e indirectos y consolidando a Huelva como uno de los principales polos mineros de Andalucía y España.

En este contexto, Jiménez ha destacado el proyecto que desarrolla Atalaya Mining como ejemplo del potencial del sector, tanto en la extracción de cobre como en la generación de riqueza y empleo en la comarca.

De cara al futuro, el candidato ha asegurado que, si María Jesús Montero accede a la presidencia de la Junta de Andalucía, el PSOE impulsará reformas para reforzar la actividad minera, garantizando su sostenibilidad, la calidad del empleo y una mayor implicación de las empresas en el desarrollo de las comarcas donde operan.

Entre las propuestas, ha avanzado la intención de establecer por ley mayores obligaciones de responsabilidad social para las compañías mineras, de modo que contribuyan de forma más directa al mantenimiento de servicios públicos y al bienestar de los municipios.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con la protección medioambiental, asegurando que se reforzarán los mecanismos de control y restauración para evitar impactos negativos en el entorno.

Jiménez ha contrapuesto este modelo al del Partido Popular, al que ha acusado de no haber apoyado históricamente a las cuencas mineras, defendiendo que el PSOE es la garantía de un futuro sostenible para el sector en la provincia.