El PSOE pide explicaciones a Moreno Bonilla por el cierre del CHARE de Lepe y promete su apertura antes de final de año

El candidato número dos del PSOE al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, Mario Jiménez, ha exigido explicaciones al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, por la situación del CHARE de Lepe, un hospital que, según ha denunciado, “está terminado y cerrado” pese a las necesidades sanitarias de más de 100.000 onubenses de la costa occidental.

Durante una comparecencia ante los medios en las inmediaciones del centro hospitalario en Lepe, Jiménez ha criticado que el Servicio Andaluz de Salud retirara el equipamiento del hospital para trasladarlo a Sevilla, lo que considera un ejemplo del “desprecio” del Gobierno andaluz hacia la provincia de Huelva. En este sentido, ha señalado que el centro cuenta con accesos finalizados y condiciones para su puesta en marcha, pero sigue sin abrir por la falta de actuaciones básicas como el suministro eléctrico, de agua o saneamiento.

El dirigente socialista ha anunciado que, si María Jesús Montero alcanza la Presidencia de la Junta tras las elecciones del 17 de mayo, el hospital abrirá antes de final de año. Además, ha avanzado la puesta en marcha de una investigación interna para esclarecer los motivos de su cierre y la derivación de recursos públicos hacia la sanidad privada.

Jiménez ha denunciado que mientras el hospital permanece inactivo, se destinan alrededor de 40 millones de euros anuales a conciertos con centros privados, lo que, a su juicio, evidencia una estrategia que perjudica la sanidad pública y beneficia intereses particulares.

En otro orden de asuntos, el dirigente socialista ha valorado el reciente acuerdo del Gobierno central para que las víctimas del accidente de Atlantic Copper sean consideradas como accidente laboral, lo que permitirá mejorar sus condiciones económicas mientras dure su recuperación. Según ha destacado, esta medida cumple el compromiso adquirido por el Ejecutivo y por la propia María Jesús Montero con los afectados.

Asimismo, Jiménez ha pedido explicaciones a Moreno Bonilla en relación con las informaciones surgidas en el marco del caso Kitchen, instándole a aclarar si tuvo conocimiento o participación en las actuaciones que se investigan y que afectan a la dirección nacional del Partido Popular en etapas anteriores.

Con todo, el PSOE ha centrado su mensaje en la necesidad de reforzar los servicios públicos en la provincia y ha situado la apertura del CHARE de Lepe como una de las prioridades en materia sanitaria para la costa onubense.