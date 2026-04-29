El PP exige al Gobierno de Sánchez que ponga fin a la huelga médica por su impacto en los ciudadanos

La secretaria general del PP de Huelva y candidata número tres por la provincia, Berta Centeno, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que “se siente con los médicos y ponga fin a la huelga que tanto daño está haciendo a los ciudadanos”, señalando las consecuencias directas en consultas no atendidas, intervenciones pospuestas y diagnósticos retrasados.

Centeno ha criticado la gestión del Ejecutivo central, al que ha acusado de “incompetencia”, asegurando que la situación ha provocado ya la suspensión de 767.000 actos asistenciales en Andalucía, lo que equivale a unos 50.000 diarios. En este sentido, ha lamentado la falta de avances en la negociación y ha reclamado un acuerdo en torno al Estatuto Marco, cuya competencia corresponde al Ministerio de Sanidad.

La dirigente popular ha señalado además la “falta de voluntad política” del Gobierno para resolver el conflicto, y ha cuestionado el papel de María Jesús Montero, afirmando que su incapacidad para desbloquear la situación refleja una ausencia de liderazgo en el seno del Ejecutivo.

Asimismo, Centeno ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, al considerar que “no es una interlocutora válida” y que ha fracasado en las negociaciones con el colectivo médico tras meses de conflicto.

Por último, la candidata del PP ha concluido que la falta de acuerdo está “castigando a los ciudadanos”, quienes, según ha señalado, sufren directamente las consecuencias de una gestión que califica de “nefasta” en un contexto sanitario cada vez más tensionado.