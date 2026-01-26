VOX se suma a la manifestación del 13 de febrero para exigir soluciones urgentes para la playa de El Portil

VOX ha anunciado su apoyo a las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos Portileños y ha confirmado su participación en la manifestación convocada para el próximo 13 de febrero a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) una “solución urgente” ante la grave situación de la playa de El Portil.

El respaldo se ha formalizado con la firma del manifiesto de adhesión por parte del diputado nacional por Huelva, Tomás Fernández; el diputado provincial y portavoz en la Mesa de Impulso de las Infraestructuras, Miguel Ángel Sánchez; los concejales en el Ayuntamiento de Cartaya, Francisco Díaz e Inmaculada Cabaco; la presidenta provincial, María López, y la responsable de Relaciones Institucionales, Esperanza Soria.

Durante una visita a una de las zonas más afectadas del litoral portileño, los representantes de la formación trasladaron su “total apoyo” a las demandas del colectivo vecinal, con cuyo presidente, Prudencio Serrano, mantuvieron un encuentro para analizar la crítica situación de la playa y el deterioro progresivo del litoral onubense.

Tomás Fernández recordó que la asociación vecinal “no ha parado de movilizarse ni de acudir a todas las instancias posibles” y subrayó que VOX ha trasladado estas reivindicaciones al Congreso mediante distintas iniciativas parlamentarias y una proposición no de ley para exigir actuaciones urgentes como la retirada de restos desenterrados, la estabilización de accesos y un aporte de arena suficiente.

La formación ha insistido en que el Gobierno de España debe consignar una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado que garantice la supervivencia de la playa de El Portil, cuyos problemas de arena se agravan tras cada temporal. Asimismo, recordó que el Grupo Parlamentario VOX Andalucía logró en 2024 la aprobación de una iniciativa para exigir medidas urgentes frente a la erosión del litoral, y que estas demandas también se han trasladado a la Diputación Provincial mediante distintas mociones.

VOX concluye reiterando su respaldo a la movilización del 13 de febrero y reclamando soluciones “reales y definitivas” para la recuperación y defensa de las playas de la provincia de Huelva.