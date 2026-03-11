El PSOE acusa a la Diputación de dar “la espalda a los pueblos” pese a recibir casi 60 millones del Estado

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Huelva y alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular de gestionar la institución “de espaldas a los municipios” durante la actual legislatura, a pesar del incremento de recursos procedentes del Gobierno de España.

Cárdenas ha señalado que la Diputación ha recibido en los últimos años cerca de 60 millones de euros adicionales procedentes de liquidaciones y actualizaciones de la participación en los ingresos del Estado, una situación que, según ha afirmado, no se ha traducido en mayores recursos para los ayuntamientos de la provincia.

“Cuando más dinero recibe la Diputación del Gobierno de España, menos reciben los pueblos de la provincia”, ha criticado la dirigente socialista, quien ha calificado la legislatura como “la menos municipalista que se recuerda”.

La portavoz del PSOE ha defendido que el Grupo Socialista en la institución provincial está formado mayoritariamente por alcaldes y alcaldesas, lo que, a su juicio, les permite actuar como “la voz directa de los municipios” y trasladar a la Diputación las demandas de los pueblos.

Según Cárdenas, a pesar del aumento de ingresos en la institución provincial, la financiación directa destinada a los municipios apenas se ha incrementado. En concreto, ha indicado que las inversiones a través de los planes provinciales solo han aumentado en torno a siete millones de euros durante estos tres años.

“Han sido tres años en los que se ha perdido una oportunidad histórica para el desarrollo de la provincia”, ha señalado, añadiendo que esos recursos extraordinarios podrían haberse destinado a impulsar proyectos municipales, mejorar infraestructuras y reforzar servicios básicos.

La portavoz socialista también ha criticado que el denominado Plan Invierte, dotado con 23 millones de euros y anunciado en 2025, aún no se haya materializado en actuaciones en los municipios. “Se aprobó y se anunció con grandes titulares, pero a día de hoy los ayuntamientos aún no han podido ejecutar esos proyectos. El plan existe en el papel, pero los pueblos todavía no han visto ni un solo euro”, ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha han sido fruto de la presión ejercida por el Grupo Socialista desde la oposición. “Lo poco que se está haciendo a favor de los pueblos se está haciendo a remolque de esta oposición socialista”, ha asegurado.

Cárdenas también ha recordado que su grupo ha reclamado durante más de dos años ayudas específicas para los ayuntamientos afectados por las borrascas y temporales que han golpeado la provincia, reclamación que, según ha indicado, solo se ha atendido tras su insistencia y la celebración de un pleno extraordinario.

Por último, la dirigente socialista ha criticado la inversión prevista por la Diputación en el edificio de la antigua estación de Huelva, para la que se han destinado más de 25 millones de euros mediante distintas modificaciones presupuestarias.

“Desde el primer momento advertimos de que esa decisión suponía desviar recursos que deberían haber ido a los pueblos”, ha señalado. Cárdenas ha recordado que el proyecto se encuentra actualmente paralizado tras la suspensión cautelar decretada por los tribunales sobre la modificación del catálogo de protección patrimonial.

“Después de tres años nos preguntamos qué ha aportado realmente esta gran apuesta del presidente de la Diputación, David Toscano, a la provincia de Huelva. Hoy el proyecto está paralizado y los recursos que podían haber llegado a los pueblos siguen bloqueados”, ha concluido.