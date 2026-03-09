El PSOE exige a la Junta la apertura del hospital de Lepe y acusa al PP de mantenerlo cerrado pese a estar terminado

El PSOE ha reclamado a la Junta de Andalucía la apertura del hospital de Lepe, asegurando que el centro sanitario se encuentra completamente terminado desde hace años y que continúa cerrado pese a estar destinado a cubrir las necesidades de más de 100.000 habitantes de la costa occidental de Huelva.

Desde las filas socialistas han denunciado que el hospital fue construido en 2016 con todos los servicios y equipamientos necesarios, como un centro moderno y dotado con tecnología avanzada. Sin embargo, según han señalado, el Gobierno andaluz del Partido Popular habría desmantelado parte de sus recursos durante la pandemia de la COVID-19 y desde entonces el edificio permanece sin actividad.

El PSOE sostiene que el hospital estaba llamado a prestar servicio a municipios como Ayamonte, Isla Cristina, La Redondela, Lepe, Cartaya, Villablanca, San Silvestre de Guzmán o Sanlúcar de Guadiana, una población que supera las 100.000 personas y que actualmente debe desplazarse a otros centros hospitalarios de la provincia.

Asimismo, los socialistas han subrayado que el proyecto fue impulsado durante un gobierno socialista en la Junta de Andalucía y que el Ejecutivo central también ha finalizado las infraestructuras de acceso al centro hospitalario.

En su crítica a la gestión del Gobierno andaluz, el PSOE ha señalado que no existe un problema de financiación para la puesta en marcha del hospital, sino una falta de voluntad política para reforzar la sanidad pública. En este sentido, han cuestionado que se destinen recursos a la sanidad privada mientras el hospital de Lepe continúa cerrado.

Además, han reprochado al Ayuntamiento de Lepe que aún no haya cumplido el convenio comprometido para garantizar los suministros necesarios que permitan poner en funcionamiento las instalaciones.

Ante esta situación, el PSOE ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que adopte tres medidas: equipar el hospital, reparar los daños sufridos en el edificio durante los años que lleva sin uso y establecer un calendario de actuaciones que permita su inauguración en el menor plazo posible.

Según los socialistas, la apertura del hospital es una demanda urgente de los vecinos de la costa occidental, que actualmente deben desplazarse a otros centros sanitarios ya saturados para recibir atención hospitalaria.