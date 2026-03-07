Andalucía Por Sí pide más medidas para frenar el vandalismo en el Parque Moret

Andalucía Por Sí en Huelva ha mostrado su preocupación por los actos de vandalismo que se siguen registrando en el Parque Moret y ha pedido a las administraciones que refuercen las medidas para proteger y conservar este espacio natural de la capital onubense.

Según señalan desde la formación andalucista, en los últimos días se han detectado nuevos daños en la zona de barbacoas situada en el área del parque que conecta con la Avenida de la Cinta. En este enclave, aseguran, se han producido destrozos en instalaciones y mobiliario, afectando especialmente a mesas y barbacoas que ya presentaban desperfectos anteriores.

Desde Andalucía Por Sí consideran necesario adoptar soluciones que permitan preservar el que es considerado el principal pulmón verde de la ciudad, evitando que el deterioro del mobiliario y de las instalaciones continúe agravándose con el paso del tiempo.

En este sentido, la formación apuesta por reforzar las medidas de vigilancia, mejorar el mantenimiento del parque y reparar o sustituir los elementos dañados para garantizar el uso adecuado de estas instalaciones por parte de los ciudadanos.

Los andalucistas subrayan además la importancia de implicar a las distintas administraciones y de fomentar el civismo para proteger un espacio natural que consideran clave para el ocio, el deporte y el disfrute de los vecinos de Huelva.