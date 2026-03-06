El PP asegura que Huelva será la provincia andaluza con más ayudas al sector pesquero

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado que la provincia será la que reciba un mayor volumen de ayudas para el sector pesquero dentro del Plan Andalucía Actúa impulsado por la Junta de Andalucía.

González ha realizado estas declaraciones durante una reunión celebrada en la lonja de Isla Cristina con la Cofradía de Pescadores y la Asociación de Armadores de Isla Cristina y Punta del Moral, en la que se abordaron las medidas destinadas a paliar los daños provocados por las borrascas que han afectado recientemente a la costa onubense.

Según ha explicado el dirigente popular, más de 600 profesionales del sector —entre armadores, tripulaciones, mariscadores y establecimientos vinculados a la actividad pesquera— podrán beneficiarse de estas ayudas, destinadas a cubrir daños en embarcaciones, infraestructuras portuarias, instalaciones y pérdidas económicas derivadas del temporal.

“El propio sector nos ha dicho que es la primera vez que un gobierno autonómico concede ayudas directas al sector pesquero por las pérdidas provocadas por los temporales”, ha señalado González, quien ha subrayado que las medidas han surgido del diálogo mantenido con los profesionales afectados.

El presidente provincial del PP ha defendido además que el Gobierno andaluz mantiene una interlocución permanente con el sector pesquero para atender sus necesidades, destacando la importancia de estas ayudas para garantizar la continuidad de la actividad en la costa de Huelva.

En el encuentro también participaron el vicesecretario regional de Agricultura y Pesca del PP andaluz, José Carlos Álvarez, y el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Isla Cristina, Emiliano Cabot.