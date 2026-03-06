VOX alerta de problemas eléctricos para proyectos mineros en Huelva

El diputado de VOX Andalucía por Huelva, Rafael Segovia, ha advertido de que el déficit estructural de capacidad eléctrica y de “posiciones libres” en las subestaciones puede poner en riesgo la viabilidad y el calendario de varios proyectos mineros e industriales estratégicos en la provincia.

Segovia realizó esta advertencia durante su intervención en la Comisión de Industria, Energía y Minas del Parlamento de Andalucía, donde preguntó al consejero por las medidas que prevé adoptar la Junta ante esta situación. Según explicó, el problema está relacionado con la planificación estatal y con la saturación de la red eléctrica en distintos puntos de la provincia.

El parlamentario ha señalado que Huelva vive una oportunidad de relanzamiento industrial ligada a la minería, especialmente en la Faja Pirítica Ibérica, pero ha advertido de que existen importantes limitaciones para evacuar energía y, sobre todo, para abastecer grandes consumos eléctricos.

Según detalló, en zonas como el entorno de Riotinto la red ya se encuentra saturada y necesitaría refuerzos para atender nuevas demandas. En otras áreas, como el entorno de La Zarza o el eje Valverde del Camino–Beas, los nuevos proyectos deberán competir entre sí por la capacidad disponible o afrontar un déficit si se suman grandes consumos.

La mayor preocupación, según Segovia, se concentra en la Faja Pirítica occidental, donde existen proyectos previstos en municipios como Puebla de Guzmán, Paymogo, El Almendro y Villanueva de los Castillejos, con una elevada demanda eléctrica vinculada a procesos industriales.

El diputado también ha señalado que el nuevo mapa de capacidades 2025–2030 publicado por Red Eléctrica de Españavincula el acceso a la red a la generación renovable en la zona, lo que podría dificultar el suministro si no existen posiciones libres en las subestaciones.

En este sentido, Segovia ha reclamado soluciones y garantías de suministro para evitar que los proyectos que podrían impulsar el desarrollo industrial del Andévalo minero vean comprometidos sus plazos o inversiones.