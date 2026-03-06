El PSOE llama a participar en la manifestación feminista del 8M en Huelva

El PSOE de Huelva ha reafirmado su compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres con motivo del Día Internacional de la Mujer y ha animado a la ciudadanía a participar en la manifestación feminista convocada este domingo en la capital onubense.

La secretaria de Igualdad del partido en la provincia, Maite Rodríguez, ha subrayado que el 8 de marzo es una fecha para renovar el compromiso con las políticas feministas y seguir avanzando en derechos. En este sentido, ha asegurado que el socialismo continuará trabajando para garantizar la igualdad salarial, mejorar las pensiones de las mujeres y facilitar el acceso al empleo en condiciones de igualdad.

Rodríguez también ha destacado que el PSOE de Andalucía ha concedido uno de sus premios Clara Campoamor a Wofest Huelva, una muestra de cine realizado por mujeres que se celebra en la capital onubense.

La dirigente socialista ha recordado además que la manifestación del 8M en Huelva partirá el domingo a las 12.00 horas desde la plaza del antiguo Estadio Colombino y finalizará en la plaza de Las Monjas bajo el lema “Organizadas y unidas no pasarán”.

Por último, Rodríguez ha señalado que los avances en igualdad se han conseguido gracias a la movilización social y al compromiso colectivo, por lo que ha insistido en la importancia de seguir defendiendo los derechos de las mujeres tanto en la calle como desde las instituciones.