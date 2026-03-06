Montero pide desde Palos de la Frontera al PP que se posicione sobre Irán

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha instado al Partido Popular a posicionarse sobre el conflicto internacional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y ha defendido la decisión del presidente del Gobierno de comparecer en el Parlamento.

Montero realizó estas declaraciones durante su visita a Palos de la Frontera en su visita a Moeve.

La vicepresidenta valoró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya solicitado comparecer a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar la posición del Ejecutivo ante la situación internacional.

En este sentido, Montero subrayó que el plazo en el que Sánchez acudirá a la Cámara Baja contrasta con lo ocurrido durante el Gobierno de José María Aznar en relación con la guerra de Irak.

“Pedro Sánchez va a comparecer en un plazo muy corto de tiempo para explicar la posición del Gobierno”, afirmó la vicepresidenta, quien recordó que Aznar tardó “diez meses” en comparecer en las Cortes Generales tras el inicio de aquel conflicto.

Por último, Montero insistió en la necesidad de que todas las fuerzas políticas fijen su postura ante un escenario internacional complejo y defendió que el Ejecutivo está actuando con transparencia al dar explicaciones ante el Parlamento.