VOX pide a la Diputación ayudas de 3.000 euros por hectárea para los viñedos del Condado

El grupo de VOX en la Diputación de Huelva ha reclamado la puesta en marcha de ayudas directas de 3.000 euros por hectárea para los viñedos del Condado afectados por el mildiu, una enfermedad que ha provocado importantes pérdidas en la campaña.

El diputado provincial de VOX en Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha instado al equipo de gobierno del Partido Popular a cumplir el acuerdo alcanzado con su formación y a aprobar medidas de apoyo para el sector vitivinícola de la comarca.

Según ha señalado el diputado, la situación que atraviesan muchos viticultores es especialmente complicada debido al impacto de esta enfermedad en los cultivos. “Muchos viticultores ya no pueden ni contratar podadores ni efectuar labores de tractor”, ha advertido.

Desde VOX consideran que las ayudas directas permitirían aliviar la situación económica de los agricultores y garantizar la continuidad de las explotaciones vitícolas en el Condado de Huelva, una zona con una larga tradición en la producción de vino.

El grupo provincial ha insistido en que la Diputación debe adoptar medidas urgentes para apoyar al sector y evitar que las pérdidas derivadas del mildiu comprometan el futuro de numerosas explotaciones agrícolas de la comarca.