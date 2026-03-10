El Foro ‘Escuchamos a Huelva’ reclama desbloquear la Presa de Alcolea y el Túnel de San Silvestre

El Foro ‘Escuchamos a Huelva’ ha celebrado un encuentro centrado en la gestión de los recursos hídricos en la provincia, en el que se ha reclamado el desbloqueo y la ejecución de dos infraestructuras consideradas estratégicas: la Presa de Alcolea y el Túnel de San Silvestre.

La reunión ha estado presidida por Manuel Andrés González y ha contado con la participación del gerente de Huelva Riega, Jorge Forné, quien ha subrayado la urgencia de impulsar ambos proyectos al considerarlos fundamentales para garantizar el desarrollo económico y agrícola de la provincia.

Durante el encuentro, los participantes han coincidido en que las infraestructuras hidráulicas que dependen del Estado no pueden seguir paralizadas y han reclamado un mayor compromiso en materia de políticas de agua para Huelva.

En el caso de la Presa de Alcolea, se ha recordado que el proyecto permanece paralizado cuando apenas se ha ejecutado un 23% de la obra, pese a que su capacidad permitiría aportar hasta 230 hectómetros cúbicos de agua. Por su parte, el Túnel de San Silvestre, declarado de interés general del Estado, continúa sin iniciar sus obras y permanece actualmente bloqueado.

El encuentro ha contado también con la presencia del coordinador del foro, José Luis Ramos Rodríguez, así como de Pilar Bernáldez, Elena García de Soto, Julio Díaz y Enrique Pérez Vigueras.

Desde el Foro ‘Escuchamos a Huelva’ se ha insistido en que avanzar en estas infraestructuras resulta clave para garantizar los recursos hídricos de la provincia y asegurar el futuro de sectores estratégicos vinculados al agua.