El PSOE denuncia que 2.540 personas esperan ayudas de dependencia en la provincia de Huelva

La diputada provincial del PSOE, Rosa Tirador, ha denunciado la “situación dramática” que, a su juicio, vive el sistema de dependencia en la provincia de Huelva y en Andalucía, donde miles de personas siguen esperando recibir las ayudas y servicios que reconoce la ley.

En una comparecencia ante los medios a las puertas de la Delegación de Inclusión Social, Tirador ha asegurado que actualmente hay 2.540 personas en la provincia de Huelva pendientes de recibir atención dentro del sistema de dependencia. De ellas, 1.073 están a la espera de ser valoradas y 1.477, aunque ya han sido valoradas, continúan esperando recibir la prestación o el servicio correspondiente.

“Esta es la situación que viven cada día miles de familias de personas dependientes en la provincia de Huelva, que están esperando recibir una ayuda que es un derecho reconocido por ley”, ha señalado.

La diputada socialista ha destacado especialmente la gravedad de la demora en la tramitación de estas ayudas, subrayando que algunas personas fallecen antes de recibirlas. “En lo que llevamos de año, que no son ni dos meses y medio, han fallecido en la provincia de Huelva 11 personas dependientes esperando su prestación”, ha afirmado.

Tirador ha indicado además que en Andalucía han fallecido 895 personas en la misma situación, lo que, según ha señalado, refleja “una gestión nefasta” del sistema de dependencia por parte del Gobierno andaluz.

En la provincia de Huelva existen actualmente más de 41.000 prestaciones y servicios activos dentro del sistema de dependencia, entre ellos atención residencial, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia y prestaciones económicas para cuidados familiares. Sin embargo, la diputada socialista considera que estos recursos “no son suficientes” para cubrir las necesidades actuales.

Asimismo, ha advertido de que en la provincia no existe ninguna prestación de asistencia personal, una herramienta que considera fundamental para fomentar la autonomía de las personas dependientes.

Según los datos aportados por Tirador, Andalucía continúa siendo una de las comunidades con mayor lista de espera del país, con unas 40.000 personas pendientes de ser reconocidas dentro del sistema. Además, el tiempo medio de espera para recibir la ayuda alcanza los 500 días, lo que equivale aproximadamente a un año y medio.

“Las personas dependientes precisamente lo que no tienen es tiempo”, ha señalado la diputada socialista, quien ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que adopte medidas urgentes para reducir las listas de espera y agilizar los trámites.

“Exigimos que se recorten las listas de espera, que se agilicen los procedimientos y que se garantice que la dependencia sea realmente un derecho efectivo para quienes la necesitan”, ha concluido.