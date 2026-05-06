VOX reivindica la caza como motor económico en Huelva y clave para el equilibrio del medio natural

Los candidatos de VOX por Huelva al 17M, Ana Díaz Cano y Fausto Andrés Fúnez, han defendido el papel de la caza como actividad esencial para la economía rural y la gestión del entorno natural durante un encuentro con la delegación onubense de la Federación Andaluza de Caza.

Tras la reunión, ambas partes destacaron su “plena sintonía” y coincidieron en la necesidad de atender las demandas del sector. Andrés subrayó que la caza “contribuye a mantener el equilibrio de los ecosistemas y a prevenir problemas como los incendios forestales”.

Asimismo, el candidato puso en valor el impacto económico de esta actividad, que, según indicó, genera miles de millones de euros y empleo en el ámbito rural, defendiendo su continuidad como fuente de oportunidades.

VOX también mostró su rechazo a determinadas limitaciones europeas sobre especies y abogó por dar prioridad a los cazadores locales en la gestión de los cotos, al considerar que son quienes mejor conocen y cuidan el territorio.