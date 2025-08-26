VOX refuerza su estructura en Huelva con nuevos coordinadores locales y de zona

VOX Huelva continúa consolidando su proyecto en la provincia con la renovación y el nombramiento de varios coordinadores locales y de zona, reforzando así su implantación territorial.

La presidente provincial, María López Zambrano, ha destacado que “la estructura de la organización territorial cubre ya el 80% de la población”, señalando que estos cambios permitirán un mejor seguimiento de la actividad del partido y una mayor cercanía con los afiliados y simpatizantes.

Entre los nombramientos más destacados figura María José Coronel como coordinadora de Zona del Condado. Coronel, con experiencia en el sector comercial y como CEO de Majacobe Comercial, cuenta con formación en Dirección Comercial por EAE Business School y en Protocolo y Ceremonia por la Universidad de Oviedo.

Ángel Navarro, coordinador en Almonaster la Real, amplía sus funciones asumiendo también la coordinación de la Sierra Occidental. Navarro compagina sus estudios en Ciencias Ambientales y Geografía e Historia en la Universidad Pablo de Olavide con su trabajo en el sector de la restauración y hotelero.

Manuel Delgado ha sido nombrado coordinador de Valverde del Camino, relevando a Fernando González. Delgado es emprendedor en el sector de la construcción y con experiencia previa en administración de empresas de construcción y agricultura.

Por último, Natascha Simon Radomsky, de 19 años, asume la coordinación local de Villanueva de los Castillejos. La joven estudia Cocina y Restauración y cuenta con experiencia en hostelería durante los últimos tres años.

María López Zambrano ha animado a los afiliados a participar en el acto “Patriots EUROPA VIVA 25”, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre bajo el lema “Comienza la Reconquista”.