El PSOE reclama apoyo a su enmienda frente al mildiu en viticultura

El senador onubense del PSOE, Amaro Huelva, ha solicitado este viernes el respaldo del PP a la enmienda presentada por su grupo parlamentario a los presupuestos de la Junta de Andalucía, destinada a compensar las pérdidas sufridas por los viticultores de la provincia a causa del mildiu. La petición se realizó frente a la Cooperativa del Campo Santa Águeda, en Villalba del Alcor, acompañado de otros representantes socialistas.

Amaro Huelva destacó la importancia de la viticultura en el Condado, tanto por su valor económico como cultural. “Si cae la uva, no solo cae la cosecha, sino también las bodegas, el vino y nuestra economía”, señaló, criticando que la Junta solo haya ofrecido 300 euros por agricultor, cantidad considerada insuficiente.

El senador instó a una respuesta inmediata y a destinar una partida adecuada en los presupuestos, compatible con los seguros agrarios que cubren el mildiu como enfermedad excepcional en el sur. “Pedimos que Moreno Bonilla se ponga al lado de los agricultores y proteja la economía de la provincia”, enfatizó.

Por su parte, Sebastián Fernández, portavoz del PSOE en Villalba del Alcor, urgió a la Junta a actuar para mantener vivo un sector con siglos de historia, clave para la economía y el patrimonio local.